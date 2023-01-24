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Посольства Великобритании и Румынии в Грузии получили статус контактных посольств НАТО


24.01.2023   21:00


Посольства Великобритании и Румынии в Грузии получили статус контактных посольств НАТО. Церемония передачи статуса состоялась в посольстве Польши.

Последней этот статус, который НАТО предоставляет поочередно, носила именно Польша.

«Встреча посвящена тому, что Румыния и Великобритания будут играть роль контактных пунктов посольств НАТО в течение следующих двух лет. Посольства контактных пунктов НАТО не являются посольствами НАТО, а являются инструментами публичной дипломатии, которые продвигают ценности Североатлантического союза в странах, не входящих в НАТО.
Это второй срок для Румынии. Мы впервые исполнили эту роль в 2016 году», — заявил Резван Ротунду, посол Румынии в Грузии.

Контактное посольство НАТО является органом, содействующим сотрудничеству между Североатлантическим союзом и третьими странами. Его основная цель – реализация информационно-просветительских целей с использованием народной дипломатии. Он также предоставляет информацию об интеграции в Альянс для граждан Грузии, что осуществляется путем организации информационных встреч, политических дискуссий, студенческих визитов и брифингов на актуальные темы.


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