

Посольства Великобритании и Румынии в Грузии получили статус контактных посольств НАТО

24.01.2023 21:00





Посольства Великобритании и Румынии в Грузии получили статус контактных посольств НАТО. Церемония передачи статуса состоялась в посольстве Польши.



Последней этот статус, который НАТО предоставляет поочередно, носила именно Польша.



«Встреча посвящена тому, что Румыния и Великобритания будут играть роль контактных пунктов посольств НАТО в течение следующих двух лет. Посольства контактных пунктов НАТО не являются посольствами НАТО, а являются инструментами публичной дипломатии, которые продвигают ценности Североатлантического союза в странах, не входящих в НАТО.

Это второй срок для Румынии. Мы впервые исполнили эту роль в 2016 году», — заявил Резван Ротунду, посол Румынии в Грузии.



Контактное посольство НАТО является органом, содействующим сотрудничеству между Североатлантическим союзом и третьими странами. Его основная цель – реализация информационно-просветительских целей с использованием народной дипломатии. Он также предоставляет информацию об интеграции в Альянс для граждан Грузии, что осуществляется путем организации информационных встреч, политических дискуссий, студенческих визитов и брифингов на актуальные темы.





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