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Ника Мелия: После моей победы позицию генерального секретаря партии займет Георгий Киртадзе
24.01.2023 23:08
По заявлению председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, в случае победы на внутрипартийных выборах должность генерального секретаря «Национального движения» займет Георгий Киртадзе. Об этом Мелия заявил на брифинге.
По его словам, Георгий Киртадзе является выделяющейся фигурой в грузинском политическом спектре.
«После моей победы самую ключевую позицию в партии, пост генерального секретаря займет Георгий Киртадзе», - заявляет Мелия, добавляя, что «это станет залогом будущей победы не только для его партии, но и на благо населения страны».
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