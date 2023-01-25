

Еврокомиссия анонсировала новый план депортации нелегальных мигрантов

25.01.2023 11:42





Европейская комиссия анонсировала новый план депортации нелегальных мигрантов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.



Как отметила Йоханссон, новый план направлен на то, чтобы справиться с растущим количеством нелегальных мигрантов в ЕС.



По её словам, в 2022 году на территорию ЕС прибыло более 300 000 нелегальных мигрантов. Большинство из них не имеют права на получение убежища.



Согласно новой стратегии, предназначенной для преодоления этой проблемы, Еврокомиссия выступает с инициативой более тесного сотрудничества между государствами — членами ЕС для ускорения процессов обмена данными и принятия решений.



В Брюсселе надеются, что смогут вернуть нелегальных мигрантов в страны, с которыми сотрудничает ЕС.



По сообщению Deutsche Welle, по количеству заявлений с просьбой о предоставлении убежища среди стран Евросоюза в 2022 году лидировала Германия. При этом количество обращений возросло на 57% по сравнению с 2021 годом.



В эти статистические данные не входят граждане Украины, потому что из-за российской агрессии им автоматически разрешено проживать в ЕС.



Вместе с тем, наибольшее количество соискателей убежища в Германии в 2022 году было из Сирии (27%), Афганистана (17%), Турции (10%), Ирака (6,9%) и Грузии (4%).







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