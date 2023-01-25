

Мария Пейчинович Бурич: Грузия должна выполнить несколько пунктов

25.01.2023 11:45





«Мы активно поддерживаем получение Украиной и Молдовой статуса кандидатов на членство в ЕС. Грузии предстоит выполнить несколько пунктов, и мы надеемся, что она также станет страной-кандидатом», — заявила на сессии ПАСЕ генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.



По её словам, отношения Совета Европы с Евросоюзом основаны на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2007 году.



«Наши отношения с Евросоюзом основаны на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2007 году. Все резко изменилось. Совет Европы вырос, но и ЕС расширился еще больше. Возможно, мы сможем сделать эти отношения еще более активными. Мы очень активно поддерживаем Украину и Молдову в получении статуса кандидатов на членство в ЕС. Грузии предстоит выполнить несколько пунктов, и мы надеемся, что она также станет страной-кандидатом. Таким образом, число членов за пределами Западных Балкан увеличивается за счет членов, находящихся в других частях Европы. Так что у нас есть стандарты, способы и средства, которые нам пригодятся. Я надеюсь, что в будущем наши отношения станут более широкими и важными», — заявила Бурич.







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