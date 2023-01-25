

Хабеишвили: Если понадобится, мы физически освободим Саакашвили

25.01.2023 11:49





По заявлению кандидата на пост председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, в случае его победы, во всех районах и регионах будут открыты офисы освобождения Михаила Саакашвили.



По его словам, «когда власть стоит над законом, речь идет об олигархии, а Бидзина Иванишвили стоит между Евросоюзом и Грузией, все их действия будут легитимны».



На вопрос: «Вы ворветесь и физически освободите Саакашвили? Хабеишвили ответил: «Если понадобится, то и это сделаем. Не думайте, что мы не пойдем на это, либо мы этого не сделаем, поскольку речь идет о судьбе Миши Саакашвили и будущем нашей страны. Убийц президента не примут в ЕС. Если мы хотим присоединиться к Евросоюзу, при Бидзине Иванишвили они всегда будут побеждать нас на рутинных выборах. Бидзина Иванишвили будет побеждать оппозицию на любых рутинных выборах. В стране нужны позитивные перемены, революционные изменения для того, чтобы изменить реальность», — заявил Хабеишвили.







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