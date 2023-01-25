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Глава МИД Чехии: Обсудили с Дарчиашвили состояние Саакашвили, 12 пунктов и поддержку Украине


25.01.2023   14:50


Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили различные вопросы, в том числе состояние здоровья Михеила Саакашвили.

Об этом Липавский написал в Twitter:

«Мы обсудили с Ильей Дарчиашвили: вопрос выполнения 12 критериев, установленных Еврокомиссией для дальнейшего европейского пути Грузии, вопрос состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили. Я акцентировал внимание на важности продолжения поддержки Украины», — написал Ян Липавский.


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