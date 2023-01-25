

Глава МИД Чехии: Обсудили с Дарчиашвили состояние Саакашвили, 12 пунктов и поддержку Украине

25.01.2023 14:50





Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили различные вопросы, в том числе состояние здоровья Михеила Саакашвили.



Об этом Липавский написал в Twitter:



«Мы обсудили с Ильей Дарчиашвили: вопрос выполнения 12 критериев, установленных Еврокомиссией для дальнейшего европейского пути Грузии, вопрос состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили. Я акцентировал внимание на важности продолжения поддержки Украины», — написал Ян Липавский.





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