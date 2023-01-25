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Дарчиашвили встретился с заместителем генсека Европейской службы внешних связей
25.01.2023 15:04
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 24 января встретился с находящимся с визитом в Тбилиси заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Евросоюза, политическим директором Энрике Мора.
По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили текущие вопросы и приоритетные направления повестки дня сотрудничества между Грузией и ЕС. Они подчеркнули важность «исторического решения» Европейского совета о предоставлении европейской перспективе для Грузии.
Илья Дарчиашвили и Энрике Мора говорили о важности укрепления связности между Грузией и Евросоюзом на Черном море и роли Грузии в укреплении энергетической безопасности ЕС. Они обратили внимание на вызовы и риски безопасности, «которые на текущем геополитическом фоне представляют собой острую проблему в регионе».
«Стороны подчеркнули важность продолжения совместных усилий, которые будут способствовать процессу вступления Грузии в Евросоюз и обеспечат укрепление мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении МИД Грузии.
В то же время, по сообщению МИД, сторона ЕС еще раз подтвердила «твердую поддержку территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне границ и готовность к дальнейшему активному участию ЕС, включая функционирование Миссии наблюдателей, которая является единственным международным механизмом на месте».
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