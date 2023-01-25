

Уильям Браудер: «Михаил умирает, решающее значение сейчас имеет время»

25.01.2023 15:24





Автор «закона Магнитского» Уильям (Билл) Браудер обсудил доработки в т.н. «список Магнитского» с дядей и адвокатом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Я только что закончил встречу с Темуром Аласания (дядя Михаила Саакашвили) и Массимо Ди Анджело (адвокат Михаила Саакашвили), где обсуждалось завершение «списка Магнитского» для тюремных мучителей Михаила. Михаил умирает, решающее значение сейчас имеет время», — написал Браудер в Twitter.



Ранее третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundtion Уильяму Браудеру. Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского.



Уильям Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.



Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.





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