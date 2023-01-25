

Кинзингер: «Грузинская мечта» уже даже не скрывает своей любви к России

25.01.2023 15:28





«Грузинская мечта» уже даже не скрывает своей любви к России, заявил американский конгрессмен Адам Кинзингер. Таким образом он прокомментировал реакцию председателя правящей партии на интервью, вышедшее в эфире телеканала CNN.



Напомним, что журналистка Кристиан Аманпур беседовала с председателем Еврокомиссии Укрсулой фон дер Ляйен на тему обхода Россией санкций и в качестве примера привела Грузию. Ираклий Кобахидзе назвал любые обвинения Грузии ложными и добавил, что «очевидна масштабная координация, направленная против интересов» страны.



«Грузинская мечта уже даже не скрывает своей любви к России. Это очень печально», написал Кинзингер в Twitter.





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