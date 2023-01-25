

Мэрия Кутаиси отправит генератор в украинский город Днепр

25.01.2023 15:39





Мэрия Кутаиси отправит генератор в украинский город Днепр. Об этом на заседании сакребуло заявил председатель городского собрания Кутаиси Ираклий Шенгелия.



Как отметил Шенгелия, генератор будет отправлен в дружественный город Днепр в ближайшие дни.



По его словам, Кутаиси помогает пострадавшим от войны украинцам с первых дней начала российского вторжения в Украину. Шенгелия отметил, что помимо отправки гуманитарного груза, мэрия Кутаиси перечислила 50 тысяч лари непосредственно на счет, созданный для помощи Украине.





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