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И.о. посла Украины вызван в МИД Грузии для разъяснений его заявления
25.01.2023 16:42
По заявлению Министерства иностранных дел Грузии, временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов вызван в ведомство для разъяснения сделанного им заявления.
Как заявили «IPN» в МИД, другие вопросы двусторонних отношений на встрече с Касьяновым обсуждаться не будут.
«Его вызвали в министерство для получения разъяснений по сделанному им заявлению. Другие вопросы двусторонних отношений на этой встрече с ним обсуждаться не будут», - заявили в министерстве.
Со своей стороны, как пояснил журналистам Касьянов, он едет в МИД Грузии по приглашению, и на встрече будет обсуждаться широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений Грузии и Украины.
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