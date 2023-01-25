

Каладзе пообещал восстановить главный городской бассейн Лагуна Вере и «сделать все круто»

25.01.2023 17:42





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что заброшенный бассейн «Лагуна Вере» будет восстановлен и снова станет любимым местом жителей столицы — для этого будут привлечены лучшие архитекторы и дизайнеры и учтены «пожелания общественности».



«Обустройство этой территории критически важно для столицы. Никому не нравится то, как выглядит этот район сегодня. Это будет очень крутой проект и в столице появится новый центр притяжения», — сказал Каладзе на заседании тбилисского правительства и пригласил общественность вместе обсуждать идеи реконструкции.



Он подтвердил, что фонд «Карту», основанный Бидзиной Иванишвили, передает городу территорию бассейна.



По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, кроме реконструкции зданий, стоит вопрос о том, что делать с расположенными в непосредственности близости автозаправочными станциями.



Председатель комиссии по градостроительству и городскому хозяйству городского совета Реваз Сохадзе заявил, что инфраструктуру бассейна планируется отреставрировать и сохранить, и обустроить прилегающую территорию.



Он же подтвердил, что обсуждается проект застройки территории рядом с бассейном, где находится старое здание шелковой фабрики.



Сохадзе отметил, что это один из первых заводов в регионе и здание имеет историческое значение, поэтому мэрия планирует его также обсуждать с привлечением общественности.



«Муниципалитет приступит к рассмотрению проекта с привлечением гражданского общества. Это здание не только сохранится, но и будет сочетаться с современной архитектурой. Мы также обсуждаем концепцию развития указанной территории. Предложения и мнения мы доведем до заказчика и автора проекта, и в итоге получим приемлемый для города проект», — сказал Сохадзе.



Мнения оппонентов о том, что строительство огромного многофункционального комплекса в зоне со сложной транспортной развязкой приведет к полному коллапсу Сохадзе назвал необоснованным.



Ранее сообщалось, что фонд «Карту» планирует построить многофункциональный комплекс в 65 этажей в центре Тбилиси, на спуске от площади Героев, рядом с бассейном «Лагуна Вере». Согласно проекту, старые кирпичные здания шелковой фабрики станут частью суперсовременного комплекса. Строительство комплекса, в котором будут жилые, офисные и торговые пространства, предполагает автостоянку на тысячу машин.



Тем временем Nergazeti сообщает, что на днях был уволен пожилой сторож бассейна «Лагуна Вере» — за то, что пустил журналистов оппозиционного ТВ «Пирвели» на заброшенную террриторию и рассказал о ее состоянии.





Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





