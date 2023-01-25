

МИД Грузии о встрече с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым

25.01.2023 19:15





Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию о встрече первого заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.



Как поясняет ведомство, временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов был вызван в Министерстве иностранных дел Грузии для разъяснений.



В частности, временного поверенного Украины попросили пояснить свое заявление о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии.



Внешнеполитическое ведомство отмечает, что первый заместитель министра выразил на встрече обеспокоенность в связи заявлением, которое является беспочвенным и наносит ущерб отношениям двух стран.



«На встрече была подчеркнута позиция официального Киева, который благодарен за помощь, оказанную Грузией, что еще раз подтвердили послу Грузии в Украине в ходе встречи, состоявшейся в Министерстве иностранных дел Украины, и отметили, что они не видят никакой опасности для украинских граждан, находящихся в Грузии.



Как было отмечено на встрече с временным поверенным Украины, подобные безосновательные заявления не способствуют дружеским отношениям двух стран. Была выражена надежда, что стороны направят свои усилия на дальнейшее развитие отношений», - говорится в сообщении МИД Грузии.





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