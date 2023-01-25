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МИД Грузии: Киев подтвердил, что не видит угрозы для граждан Украины в Грузии
25.01.2023 19:41
По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, МИД Украины подтвердил, что не видит угрозы для украинских граждан в Грузии. Как говорят в Тбилиси, этот вопрос обсуждался во время встречи посла Грузии в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины.
Этому заявлению предшествовал комментарий временного посла Украины в Грузии Андрея Касьянова. Он сообщил украинским СМИ, что посольство Украины не исключает эвакуации украинских граждан из Грузии, если им для них будет угроза после восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.
Касьянов был вызван в Министерство иностранных дел Грузии для дачи объяснений по поводу этого заявления. Позже официальный Тбилиси сообщил, что посол Грузии в Украине Гиорги Закарашвили встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебинисом.
«На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений между Грузией и Украиной, грузинская сторона еще раз выразила свою поддержку и солидарность Украине», — говорится в завялении.
По данным министерства, Украина поблагодарила Грузию за ее «политическую поддержку», а также за гуманитарную помощь во время войны.
«Украинская сторона выразила свою благодарность за прием украинских беженцев и отметила, что Украина и Министерство иностранных дел Украины благодарны грузинской стороне за прием и помощь украинских граждан в Грузии и не видят для них никакой опасности», — заявили в МИДе.
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