

МИД Грузии: Киев подтвердил, что не видит угрозы для граждан Украины в Грузии

25.01.2023 19:41





По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, МИД Украины подтвердил, что не видит угрозы для украинских граждан в Грузии. Как говорят в Тбилиси, этот вопрос обсуждался во время встречи посла Грузии в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины.



Этому заявлению предшествовал комментарий временного посла Украины в Грузии Андрея Касьянова. Он сообщил украинским СМИ, что посольство Украины не исключает эвакуации украинских граждан из Грузии, если им для них будет угроза после восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.



Касьянов был вызван в Министерство иностранных дел Грузии для дачи объяснений по поводу этого заявления. Позже официальный Тбилиси сообщил, что посол Грузии в Украине Гиорги Закарашвили встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебинисом.



«На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений между Грузией и Украиной, грузинская сторона еще раз выразила свою поддержку и солидарность Украине», — говорится в завялении.



По данным министерства, Украина поблагодарила Грузию за ее «политическую поддержку», а также за гуманитарную помощь во время войны.



«Украинская сторона выразила свою благодарность за прием украинских беженцев и отметила, что Украина и Министерство иностранных дел Украины благодарны грузинской стороне за прием и помощь украинских граждан в Грузии и не видят для них никакой опасности», — заявили в МИДе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





