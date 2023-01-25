

Джейми Флай: Забота о здоровье грузинской демократии и продолжение реформ – это то, что сейчас может сделать Грузия

25.01.2023 21:29





Я верю, что Грузия продолжит следовать по европейскому пути, - заявил президент «Радио Свобода» Джейми Флай в интервью передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



Отвечая на вопрос о перспективах предоставления Грузии статуса члена Евросоюза, Джейми Флай отметил, что именно страны ЕС должны решить, как формировать европейские институты, однако он верит, что ЕС продолжит свои отношения с Грузией.



«Я верю, что Грузия продолжит следовать по европейскому пути и ЕС продолжит свои отношения с Грузией, хотя роль правительства Грузии чрезвычайно важна, потому что у ЕС есть определенные стандарты для стран, желающих присоединиться к ним», - заявил Джейми Флай.



Вместе с тем, он ответил на вопрос о том, что должна сделать Грузия, чтобы стать органичной частью новой архитектуры безопасности, которая обязательно сформируется после войны в Украине. По словам эксперта, сейчас самое главное - это убеждение в том, что грузинская демократия настолько сильна и устойчива, насколько это возможно.



«Таким образом, забота о здоровье грузинской демократии и продолжение реформ, и в нашем случае, мы выражаем надежду, что у независимых СМИ будет возможность функционировать и служить грузинскому народу, я думаю, это то, самое важное, что может сейчас сделать Грузия», - отметил он.





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