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Президент Грузии поздравила Владимира Зеленского с днем рождения


25.01.2023   21:57


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с днем ​​рождения.

Президент желает Зеленскому сил в его «неустанной борьбе». По словам президента, победа Украины будет победой Грузии.

«Господин президент, поздравляю Вас с днем ​​рождения и желаю отпраздновать Ваш следующий день рождения в свободной и единой Украине!

Желаю вам сил и стойкости в этой неустанной борьбе за свободу и суверенитет!

Ваша победа будет нашей победой! Слава Украине!», - пишет президент Грузии в Twitter.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня исполнилось 45 лет.


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