

Президент Грузии поздравила Владимира Зеленского с днем рождения

25.01.2023 21:57





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с днем ​​рождения.



Президент желает Зеленскому сил в его «неустанной борьбе». По словам президента, победа Украины будет победой Грузии.



«Господин президент, поздравляю Вас с днем ​​рождения и желаю отпраздновать Ваш следующий день рождения в свободной и единой Украине!



Желаю вам сил и стойкости в этой неустанной борьбе за свободу и суверенитет!



Ваша победа будет нашей победой! Слава Украине!», - пишет президент Грузии в Twitter.



Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня исполнилось 45 лет.





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