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Президент Грузии поздравила Владимира Зеленского с днем рождения
25.01.2023 21:57
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.
Президент желает Зеленскому сил в его «неустанной борьбе». По словам президента, победа Украины будет победой Грузии.
«Господин президент, поздравляю Вас с днем рождения и желаю отпраздновать Ваш следующий день рождения в свободной и единой Украине!
Желаю вам сил и стойкости в этой неустанной борьбе за свободу и суверенитет!
Ваша победа будет нашей победой! Слава Украине!», - пишет президент Грузии в Twitter.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня исполнилось 45 лет.
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