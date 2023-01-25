

В преддверии саммита ПАСЕ призывает к выводу российских вооруженных сил из Грузии

25.01.2023 22:13





В преддверии саммита Совета Европы в Рейкьявике Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, Молдовы и Украины.



В докладе содержится призыв к лидерам членов Совета Европы потребовать ухода России с территорий Грузии, Молдовы и Украины, где она в настоящее время осуществляет незаконный контроль. Документ еще раз подтверждает, что на эти территории распространяется Европейская конвенция о правах человека и другие соответствующие соглашения Совета Европы, и призывает Совет Европы поддерживать контакты с представителями гражданского общества и правозащитниками на местах.



Резолюция также призывает к назначению специального представителя Генерального секретаря на этих территориях.



Согласно документу, процесс интеграции в ЕС является фактором стабильности в Европе и что привлекательность членства в ЕС еще больше возросла после того, как Грузия, Молдова и Украина официально заявили о своем желании присоединиться к блоку.



Оценивая резолюцию, вице-спикер Парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал, что поправка к документу, касающаяся ситуации в оккупированных регионах, была представлена грузинской делегацией в ходе рассмотрения резолюции и что ее принятие подтверждает, что Грузия занимает важное место в международной повестке дня. По словам Талаквадзе, саммит в Рейкьявике станет важной возможностью продемонстрировать поддержку Украины и подтвердить поддержку международным сообществом территориальной целостности Грузии.





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