

Брату Саакашвили предложили пост генсека «Национального движения»

26.01.2023 14:15





Брат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Саакашвили заявил, что ему предложили пост генсека «Единого национального движения» в случае победы на внутрипартийных праймериз одного из кандидатов на должность председателя – Георгия Мумладзе. Об этом он написал в своем Facebook.



«Мне поступило предложение от Георгия Мумладзи занять пост генерального секретаря «Национального движения» в случае его победы. Не секрет, что в целях освобождения Миши я тесно сотрудничаю с Георгием, его друзьями и соратниками в различных активностях, потому что их самоотверженная и искренняя борьба, на мой взгляд, нацелена на реальный результат.



Теперь мои мысли и чувства и мысли и чувства моей семьи связаны со спасением здоровья и жизни Миши. Поэтому мы полностью сосредоточены на этой экзистенциальной проблеме нашей семьи и значительной части нашего общества».



В завершение Давид Саакашвили написал, что от всего сердца желает успехов всем кандидатам, но его голос – за Георгия Мумладзе.



«Что касается предложения, я еще не принял конкретного решения, оно непростое и мне нужно время», — пишет брат Саакашвили.



Напомним, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готовится к выборам председателя и обновлению политсовета. В этой гонке конкурентами действующего председателя Ники Мелия станут два его непримиримых противника – Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе.



SOVA

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