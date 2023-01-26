

В ЕНД завершена регистрация партийных избирателей

26.01.2023 14:16





На участие в выборах председателя бывшей правящей партии — Единого Национального движения, зарегистрировались 49 756 партийных избирателей.



Регистрация избирателей завершена, выборы пройдут в эти выходные, 28-29 января, с использованием технологии блокчейн.



В настоящее время идет проверка зарегистрировавшихся избирателей — специальная группа поименно проверяет, все ли они реальные сторонники ЕНД и нет ли «засланных лиц», В связи с этим к субботе число тех, кто имеет право голосовать, может измениться.



Несмотря на раскол в партии, который за последние месяцы стал очевидным, ЕНД все равно остается самой крупной оппозиционной силой в Грузии.



На пост председателя ЕНД претендуют четверо: действующий лидер Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. Все обещают бороться и победить правящую «Грузинскую мечту» и освободить третьего президента Михаила Саакашвили.



Избирательная кампания кандидатов проходила на фоне взаимных скандальных обвинений.



Кризис в бывшей правящей партии продолжается уже несколько месяцев.

Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала в начале ноября, после чего в Национальном движении создали рабочую группу по разработке регламента. С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.



Один из лидеров Ираклий Надирадзе, требующий избрания нового руководства, заявил, что партия сегодня беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили.



Электронное голосование начнется в 10 утра 28 января и продлится 48 часов, до 10 часов 30 января.





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