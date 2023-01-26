

Кинзингер о процессах в ЕНД: «Есть причина, по которой вы не можете победить»

26.01.2023 14:27





Бывший конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал процессы в «Национальном движении Грузии» (ЕНД).



Кинзингер поделился в Twitter цитатой Левана Хабеишвили, в которой тот критикует Нику Мелия за то, что он не поддержал кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра в 2020 году.



«Есть причина, по которой вы не можете победить, вы сражаетесь между собой из-за одного человека. Разделенный дом не может быть стойким. Пришло время сосредоточиться на будущем Грузии», — написал Кинзингер, который после того как перестал быть конгрессменом, является политическим обозревателем CNN.





В ЕНД проходят внутрипартийные выборы председателя, процесс сопровождается полемикой и взаимными обвинениями между кандидатами.





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