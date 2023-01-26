

Гарибашвили: Грузия гордится тем, что у нее есть Эльдар Шенгелая, режиссер мирового класса

26.01.2023 15:39





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Эльдара Шенгелая с 90-летием.



По словам главы правительства, Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса в лице Эльдара Шенгелая, сделавшего имя грузинскому кинематографу.



«Поздравляю нашего известного режиссера Эльдара Шенгелая с 90-летним юбилеем. Вклад Эльдара Шенгелая в грузинское киноискусство неизмерим и бесценен. Его творчество, столь любо всеми нами, которым мы все так гордимся, занимает особое место в грузинском кинематографе. Каждый персонаж киношедевров Эльдара Шенгелая излучает любовь и доброту, которе по сей день близки и любимы всеми поколениями. Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса, сделавший имя грузинскому кинематографу. Желаю здоровья и бодрости нашему великому режиссеру», — отмечает Ираклий Гарибашвили.





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