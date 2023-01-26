Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили: Грузия гордится тем, что у нее есть Эльдар Шенгелая, режиссер мирового класса


26.01.2023   15:39


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Эльдара Шенгелая с 90-летием.

По словам главы правительства, Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса в лице Эльдара Шенгелая, сделавшего имя грузинскому кинематографу.

«Поздравляю нашего известного режиссера Эльдара Шенгелая с 90-летним юбилеем. Вклад Эльдара Шенгелая в грузинское киноискусство неизмерим и бесценен. Его творчество, столь любо всеми нами, которым мы все так гордимся, занимает особое место в грузинском кинематографе. Каждый персонаж киношедевров Эльдара Шенгелая излучает любовь и доброту, которе по сей день близки и любимы всеми поколениями. Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса, сделавший имя грузинскому кинематографу. Желаю здоровья и бодрости нашему великому режиссеру», — отмечает Ираклий Гарибашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна