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Гарибашвили: Грузия гордится тем, что у нее есть Эльдар Шенгелая, режиссер мирового класса
26.01.2023 15:39
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Эльдара Шенгелая с 90-летием.
По словам главы правительства, Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса в лице Эльдара Шенгелая, сделавшего имя грузинскому кинематографу.
«Поздравляю нашего известного режиссера Эльдара Шенгелая с 90-летним юбилеем. Вклад Эльдара Шенгелая в грузинское киноискусство неизмерим и бесценен. Его творчество, столь любо всеми нами, которым мы все так гордимся, занимает особое место в грузинском кинематографе. Каждый персонаж киношедевров Эльдара Шенгелая излучает любовь и доброту, которе по сей день близки и любимы всеми поколениями. Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса, сделавший имя грузинскому кинематографу. Желаю здоровья и бодрости нашему великому режиссеру», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
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