

Долидзе: Лично я ожидаю, что Ника Мелия победит в первом же туре

26.01.2023 15:57





Член «Национального движения» Бачо Долидзе ожидает, что в первом же туре победит председатель партии Ника Мелия и в проведении второго тура необходимости не будет.



Как заявил Долидзе журналистам, он не думает, что партия может разделиться надвое, несмотря на расхождения во мнениях.



«Я не думаю, что партия разделится надвое. Различия во мнениях всегда были, соответственно, будут и в будущем. Это демократический процесс, и мы должны обычно примириться со всем этим, но зарегистрировалось беспрецедентно большое количество. Около 50 тысяч человек, в течение 2 дней будет вестись работа над т.н. отсевом. 28-29 января будет непосредственно процесс голосования. Так что процессы развиваются интересно. Активность довольно высокая, если сравнивать с выборами предыдущего председателя. Мы абсолютно все ждем того результата, какую позицию займет наш избиратель. Я лично ожидаю, что Ника Мелия победит в первом же туре. Сейчас главное, чтобы наши избиратели сделали выбор с учетом многих критериев. Председатель должен быть очень активным как внутри страны, так и за ее пределами, потому что он представляет главную оппозиционную силу. С этой точки зрения, думаю, наши избиратели примут очень правильное решение. Ничего нельзя исключать, в том числе и второго тура, однако я очень надеюсь, что все закончится уже в первом туре», - сказал Долидзе.





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