

Кадагишвили: Дела Магнитского и Саакашвили различаются как небо и земля

26.01.2023 15:58





По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, дела Магнитского и Саакашвили разные как небо и земля.



По словам Кадагишвили, в отличие от Магнитского, Саакашвили находится в клинике и под полным наблюдением врачей.



«Это шантаж врачей, который нужно прекратить. То, что сейчас происходит с Саакашвили, — это издевательство и пародия на защиту прав человека. Между делами Магнитского и Саакашвили есть разница, как между небом и землей. В случае с Магнитским человек скончался так, что к нему даже не допустили врача, а Саакашвили находится в клинике и под полным наблюдением врачей», — сказал Ираклий Кадагишвили.





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