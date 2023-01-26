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Кадагишвили: Дела Магнитского и Саакашвили различаются как небо и земля
26.01.2023 15:58
По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, дела Магнитского и Саакашвили разные как небо и земля.
По словам Кадагишвили, в отличие от Магнитского, Саакашвили находится в клинике и под полным наблюдением врачей.
«Это шантаж врачей, который нужно прекратить. То, что сейчас происходит с Саакашвили, — это издевательство и пародия на защиту прав человека. Между делами Магнитского и Саакашвили есть разница, как между небом и землей. В случае с Магнитским человек скончался так, что к нему даже не допустили врача, а Саакашвили находится в клинике и под полным наблюдением врачей», — сказал Ираклий Кадагишвили.
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