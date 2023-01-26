

Илья Дарчиашвили встретился с госсекретарем по иностранным делам Великобритании

26.01.2023 16:32





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках визита в Великобританию встретился с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли.



«На встрече министров были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, акцентировано внимание на решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Соединенного Королевства, что выражено в соответствующих заявлениях и документах как на и законодательном уровнях. Министр проинформировал коллегу о ситуации в оккупированных регионах. Министры выразили готовность активно работать над взаимным обменом визитами на высшем уровне, что будет способствовать углублению тесного и практического сотрудничества двух стран в различных сферах», — отмечается в информации МИД Грузии.



По данным ведомства, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству, учитывая растущую транзитно-экономическую роль Грузии, отмечена возможность заинтересованности деловых кругов Великобритании в инвестициях в Грузию.



«Министр проинформировал коллегу обо всех важных региональных и международных проектах, повышающих роль Грузии с точки зрения транзита и энергетической безопасности. Обсуждение на встрече также затронуло текущую ситуацию в регионе и обстановку в области безопасности.



Говоря о военной агрессии России в Украине, он еще раз выразил полную поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины. Отмечена политическая и гуманитарная поддержка, оказанная Грузией.



Также был отмечен важный вклад Великобритании в процесс восстановления государственных институтов Грузии и проведения реформ. Министры также приветствовали подписание соглашений в сфере реадмиссии и воздушного сообщения между странами в рамках Уордропского стратегического диалога», — говорится в информации МИД Грузии.





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