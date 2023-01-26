

Хазарадзе: Правовой абсурд продолжается

26.01.2023 17:29





По заявлению лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, то, что подтвердила по их делу первая инстанция, а сегодня и апелляционный суд, является правовым абсурдом.



«Этот правовой абсурд продолжается, это нечто беспрецедентное. То, что подтвердила первая инстанция, а сегодня и апелляционный суд, является правовым абсурдом. Они оспаривают дело, по которому прокуратура еще 4 года назад письменно подтвердила, что претензий в связи с этим вопросом у них нет. Даже если у них были какие-либо претензии по этому вопросу, они письменно подтвердили, что не спорят с нами по этому поводу и не оспаривали, и мы не спорили по этому вопросу. То, в чем они нас обвиняют, — абсолютный нонсенс. Спросите у любого юриста или студента-первокурсника - нам предъявил обвинение судья, а не прокуратура, подобное нигде не написано, чтобы судья предъявил обвинение, по которому не спорит прокуратура. Сегодня покорные рабы Бидзины Иванишвили, как попугаи, повторили это. Они даже словом не обмолвились, ни первая, ни во вторая инстанция, что отмывания денег не было и что мы правы. То, что я сейчас стою перед вами, и то, что этот суд идет уже 4 года, а мы не находимся в тюрьме, означает, что абсурдного дела - отмывания денег не существует. Других обвинений в связи с этой темой и этим вопросам перед нами не было. Единственное, в чем нас обвиняли, это отмывание денег, которого не было. Это не подтвердилось ни в первой, ни во второй инстанции. То, что придумали и подтвердили городской и апелляционный суды, — это правовой нонсенс, грубое нарушение прав человека», — заявил Хазарадзе.



По его словам, они обжалуют решение Апелляционного суда в Верховном суде.





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