

Виктор Ющенко: «Мне печально за Мишу и грузинскую нацию»

26.01.2023 17:31





Экс-президенту Украины Виктору Ющенко обидно, что Грузия не входит в число стран, оказывающих Киеву максимальную поддержку в условиях войны.



«Я понимаю, что это – эпизод, я понимаю, что Грузия будет такой, о которой мы мечтаем, и власть там будет такой, которой мы будем аплодировать, но на сегодня – жаль», – сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.



Ющенко говорит, что в 2007 году Украина передала Грузии всё оружие, которое она просила, добавив, что хорошо осознавал, какой будет реакция Путина и России.



«Я говорил Мише (Саакашвили): это не мое персональное решение (о передаче оружия – ред.), это решение моей нации», – отметил Ющенко.



Третий президент Украины рассказал о событиях 2008 года – саммите НАТО в Бухаресте и решении приехать в Тбилиси во время войны вместе с президентом Польши и другими европейскими лидерами. По его словам, визит в Грузию, когда российские танки были в 26 километрах от Тбилиси, был знаком поддержки и единства.



Он также вспомнил, как обсуждал с президентом Польши Лехом Качиньским план из шести пунктов, предложенный во время войны в Грузии.



«Когда Саркози прилетел из Москвы с планом из шести пунктов, у нас с Лехом была позиция: «Это капитуляция, это капитуляция Грузии», – рассказал Ющенко.



Говоря об аресте Михаила Саакашвили, Ющенко, в частности, сказал, что его друга «подвел характер».



«Мне печально за Мишу и грузинскую нацию», – отметил он.





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