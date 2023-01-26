|
|
|
Виктор Ющенко: «Мне печально за Мишу и грузинскую нацию»
26.01.2023 17:31
Экс-президенту Украины Виктору Ющенко обидно, что Грузия не входит в число стран, оказывающих Киеву максимальную поддержку в условиях войны.
«Я понимаю, что это – эпизод, я понимаю, что Грузия будет такой, о которой мы мечтаем, и власть там будет такой, которой мы будем аплодировать, но на сегодня – жаль», – сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Ющенко говорит, что в 2007 году Украина передала Грузии всё оружие, которое она просила, добавив, что хорошо осознавал, какой будет реакция Путина и России.
«Я говорил Мише (Саакашвили): это не мое персональное решение (о передаче оружия – ред.), это решение моей нации», – отметил Ющенко.
Третий президент Украины рассказал о событиях 2008 года – саммите НАТО в Бухаресте и решении приехать в Тбилиси во время войны вместе с президентом Польши и другими европейскими лидерами. По его словам, визит в Грузию, когда российские танки были в 26 километрах от Тбилиси, был знаком поддержки и единства.
Он также вспомнил, как обсуждал с президентом Польши Лехом Качиньским план из шести пунктов, предложенный во время войны в Грузии.
«Когда Саркози прилетел из Москвы с планом из шести пунктов, у нас с Лехом была позиция: «Это капитуляция, это капитуляция Грузии», – рассказал Ющенко.
Говоря об аресте Михаила Саакашвили, Ющенко, в частности, сказал, что его друга «подвел характер».
«Мне печально за Мишу и грузинскую нацию», – отметил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна