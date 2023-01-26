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Гурам Мачарашвили: Кинзингер даже не знает, есть в Грузии посол России или нет
26.01.2023 17:33
«Адам Кинзингер — не тот человек, которому я должен отвечать, потому что он даже не знает, есть ли в Грузии посол России или нет», — так ответил член движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили на заявление конгрессмена Адама Кинзингера.
Речь идет о заявлении, в котором Кинзингер говорит: «Интересно, когда в последний раз «Грузинская мечта» вызывала российского посла».
По словам Гурама Мачарашвили, Кинзингеру пишут письма и говорят ему, что он должен сказать.
«Может быть, Адам Кинзингер оставит нас в покое. Меня ничуть не удивляет, что Кинзингер не знает, что в Грузии у России нет посла. Это меня не удивляет еще потому, что ему пишут письма и говорят то, что он должен сказать. Как видно, не только Кинзингер, но, к сожалению, многие люди, делающие такие ложные и несправедливые заявления, имеют различные материальные обязательства. Когда бывший конгрессмен не в курсе, что в Грузии не сидит российский посол, легко представить, какие он пишет письма и какое представление может иметь о грузинском обществе. Где находится Грузия и каков менталитет грузинского общества, хотя бы это он должен знать, и только после этого делать заявления. Адам Кинзингер — не тот человек, которому я должен отвечать, потому что даже он не знает, есть в Грузии посол России или нет», — заявил Гурам Мачарашвили.
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