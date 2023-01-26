

Ираклий Кобахидзе: Кто бы ни выиграл выборы, процесс завершится расколом «Национального движения»

26.01.2023 18:34





Кто бы ни выиграл выборы – фланг Кезерашвили или фланг, связанный с Мелия, процесс завершится расколом «Национального движения», что будет способствовать развитию грузинской демократии в правильном направлении, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в связи с текущими процессами в «Национальном движении».



Как заявляет Кобахидзе, фальсификация выборов и олигархические влияния, чем манипулировали представители «Национального движения», были почерком их партии.



«Представители «Национального движения» часто манипулировали и делали заявления в связи с фальсификацией выборов, олигархическим влиянием в стране и т.д. Теперь выяснили, что все это в действительности, оказывается, происходит в их партии. И фальсификация выборов была их почерком, и олигархические влияния были их влиянием и т.д. Все мы хорошо знаем, какие процессы протекают внутри этой партии. Реально господствуют олигархические влияния, с этим связаны все процессы, наблюдаемые нами. Главное, что во всех случаях этот процесс закончится хорошо. Хорошо для страны и грузинской демократии, потому что конечной точкой все равно будет расщепление «Нацдвижения», кто бы ни выиграл эти выборы - одно направление или другое, фланг Кезерашвили или фланг, связанный с Мелия. И так, и этак, этот процесс завершится расколом «Национального движения», что будет способствовать развитию грузинской демократии в правильном направлении», — сказал Кобахидзе.





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