

Грузия и Германия усилят сотрудничество в области науки

26.01.2023 18:52





Министерство образования и науки Грузии и Центр по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) оформили меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ведомства.



Документ, который подписали министр образования Грузии Михаил Чхенкели и директор немецкого центра Паоло Джубелино, предусматривает осуществление совместных образовательных и научно-исследовательских проектов в области протонотерапии, чистой энергии, гидродинамики, экологии, радиационной физики и других научных сферах.



В рамках меморандума будут осуществлены программы по обмену студентами и стажировки, пройдут тематические семинары и откроются летние школы как в Грузии, так и в исследовательском центре Гельмгольца.



Немецкие специалисты поделятся с грузинскими коллегами опытом работы. Стороны также будут работать над развитием и усилением SMART-лабораторий.

Партнерство между минобразованием Грузии и центром Гельмгольца еще больше углубится в рамках грузино-немецкого научного моста (Georgian-German Science Bridge (GGSB)).



Центр адронной терапии является частью кутаисского международного университета. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018 году на месте, где было одно болото, началось широкомасштабное строительство. В 2020 году университет уже принял первых студентов.





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