

США потребовали от Турции закрыть небо для Boeing российских авиакомпаний

26.01.2023 19:42





Администрация Джо Байдена требует от властей Турции закрыть небо для самолетов Boeing российских авиакомпаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.



По их словам, американские чиновники предупредили турецких коллег, что тем могут грозить тюремные сроки и штрафы, а турецкой экономике — потеря экспортных привилегий, если Анкара будет оказывать услуги по поставкам запчастей и заправке самолетов американского производства российских компаний.



Жесткое предупреждение в Турцию привез Розман Кендлер, замминистра торговли США, который посетил Анкару в декабре.



В феврале, вскоре после начала российского вторжения в Украину, США ввели жесткие санкции в отношении российского авиасектора: под запрет попали полеты в РФ и Беларусь на самолетах американского производства, либо состоящих более чем на четверть из американских компонентов. Отныне для таких перелетов требуется лицензия Минторга США.



Несмотря на это, только за период с 1 октября 2022 года российские авикомпании совершили 2,1 тысячи перелетов на самолетах Boeing в Турцию, включая Стамбул, Измир и Анталью, согласно подсчетам Cirium.



«Фактически это украденные самолеты», - говорит Йорук Исик, глава консалтинговой компании Bosphorus Observer в Стамбуле. После введения санкций лизинговые компании потребовали вернуть около 500 лайнеров общей стоимостью 10 млрд долларов. В ответ российские власти разрешили перерегистрировать самолеты в национальной юрисдикции и использовать для полетов внутри страны и в «дружественные» государства.



Официальный представитель американского Минторга подтвердил WSJ, что управление экспортного контроля обращалось к авиационным властям зарубежных стран по вопросу санкций, включая введенные против РФ. Полеты в Турцию на Boeing, по данным Сirrum, осуществляли крупнейшие российские перевозчики «Аэрофлот» и S7, а также Utair, Azur Air и белорусская «Белавиа».



Около 80 самолетов российских компаний были арестованы за нарушение санкционного режима. Но Турция, ставшая одним из последних «окон в мир» для россиян, избегает такой практики. В стране нашли укрытие попавшие под санкции яхты российских миллиардеров, а через открытые в Турции компании Россия получает товары по каналам «параллельного импорта».





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