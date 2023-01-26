

На выборах председателя ЕНД зарегистрировались 49 756 избирателей - Мелия

26.01.2023 20:21





По заявлению председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, срок регистрации на внутрипартийных выборах истек.



Как пишет Мелия в социальной сети «Фейсбук», «люди хотят, чтобы процессы вели лидеры, а не представители серых кардиналов».



«Срок регистрации истек. Зарегистрировано 49 756 избирателей. Что обусловило такой острый интерес и активность общества? Избиратели, сторонники ясно увидели опасность того, что, если они не будут активны, эта партия будет управляться точно в таком же стиле, как управляется эта страна — неформальным правителем.



Люди хотят защитить от неформального влияния и спасти партию! Люди хотят, чтобы влияние на партию оказывали люди, а не деньги. Люди хотят, чтобы партией управляли избранные ими, а не те, кто за кулисами. Люди хотят, чтобы процессы вели лидеры, а не представители серых кардиналов. Тайное голосование начнется 28 января и закончится 30 января в 10:00.



Эти выборы являются ценностными выборами. Эти выборы могут закончиться двумя результатами. Либо партия не только выживет, но и значительно усилится — возрастет как число сторонников, так и доверие к ней, либо окончательно потеряет этот шанс и перейдет в едва живой режим.



Голосование будет тайным. Никто не узнает, кто за кого голосовал, и будем надеяться, проигравший признает результаты и поздравит победителя», — пишет Мелия.





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