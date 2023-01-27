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ПАСЕ обеспокоена крайней политической поляризацией в Грузии - резолюция


27.01.2023   11:00


«Ассамблея приветствует достигнутый Грузией прогресс в плане выполнения своих обязательств, и призывает все политические силы выполнить оставшиеся рекомендации и ответить на беспокойства, высказанные в этой резолюции», — отмечается в резолюции, принятой на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отчет о мониторинге и прогрессе, подготовленный за период с января по декабрь 2022 года, был опубликован в Страсбурге. В отчете говорится о 12 рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса, необходимого для членства в ЕС, к которому стремится Грузия.

«Ассамблея обеспокоена крайней политической поляризацией в стране, влияющее на проведение реформ и участие сторон в процессе реформ, что необходимо для дальнейшей консолидации Грузии и евроатлантической интеграции страны.

Ассамблея призывает власти провести независимую оценку судебной реформы, чтобы направить будущие реформы для обеспечения независимости судебной системы страны.

В резолюции говорится о последних событиях в отношении СМИ и выражается обеспокоенность в этом направлении.

Ассамблея призывает правительство предпринять все возможные шаги для снижения напряженности в медиасреде.

Ассамблея еще раз выражает свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах и осуждает незаконную оккупацию и ползучую оккупацию регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией.

Ассамблея призывает правительство ответить на 12 рекомендаций Евросоюза, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС, к которому она справедливо стремится», — говорится в резолюции ПАСЕ.


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