

ПАСЕ обеспокоена крайней политической поляризацией в Грузии - резолюция

27.01.2023 11:00





«Ассамблея приветствует достигнутый Грузией прогресс в плане выполнения своих обязательств, и призывает все политические силы выполнить оставшиеся рекомендации и ответить на беспокойства, высказанные в этой резолюции», — отмечается в резолюции, принятой на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Отчет о мониторинге и прогрессе, подготовленный за период с января по декабрь 2022 года, был опубликован в Страсбурге. В отчете говорится о 12 рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса, необходимого для членства в ЕС, к которому стремится Грузия.



«Ассамблея обеспокоена крайней политической поляризацией в стране, влияющее на проведение реформ и участие сторон в процессе реформ, что необходимо для дальнейшей консолидации Грузии и евроатлантической интеграции страны.



Ассамблея призывает власти провести независимую оценку судебной реформы, чтобы направить будущие реформы для обеспечения независимости судебной системы страны.



В резолюции говорится о последних событиях в отношении СМИ и выражается обеспокоенность в этом направлении.



Ассамблея призывает правительство предпринять все возможные шаги для снижения напряженности в медиасреде.



Ассамблея еще раз выражает свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах и осуждает незаконную оккупацию и ползучую оккупацию регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией.



Ассамблея призывает правительство ответить на 12 рекомендаций Евросоюза, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС, к которому она справедливо стремится», — говорится в резолюции ПАСЕ.







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