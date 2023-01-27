

Гарибашвили: Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста

27.01.2023 13:09





«Сегодня вместе со всем международным сообществом мы чтим светлую память миллионов людей, ставших жертвами Холокоста», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Премьер-министр выражает особое почтение тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.



«Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста.



Мы с особым почтением относимся к тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.



В этот день мы еще раз подтверждаем нашу ответственность, чтобы никогда не допустить повторения подобной трагедии и наше стремление противостоять любым проявлениям ненависти, строить более безопасный и свободный мир», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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