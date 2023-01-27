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Гарибашвили: Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста
27.01.2023 13:09
«Сегодня вместе со всем международным сообществом мы чтим светлую память миллионов людей, ставших жертвами Холокоста», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Премьер-министр выражает особое почтение тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.
«Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста.
Мы с особым почтением относимся к тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.
В этот день мы еще раз подтверждаем нашу ответственность, чтобы никогда не допустить повторения подобной трагедии и наше стремление противостоять любым проявлениям ненависти, строить более безопасный и свободный мир», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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