Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили: Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста


27.01.2023   13:09


«Сегодня вместе со всем международным сообществом мы чтим светлую память миллионов людей, ставших жертвами Холокоста», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Премьер-министр выражает особое почтение тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.

«Сегодня вместе со всем мировым сообществом мы чтим светлую память миллионов жертв Холокоста.

Мы с особым почтением относимся к тем, кто чудом выжил в самом трагическом событии в истории человечества.

В этот день мы еще раз подтверждаем нашу ответственность, чтобы никогда не допустить повторения подобной трагедии и наше стремление противостоять любым проявлениям ненависти, строить более безопасный и свободный мир», — заявил Ираклий Гарибашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна