

Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией Кнессета Израиля

27.01.2023 14:11





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией, действующей в Кнессете Израиля.



Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, стороны обсудили исторически крепкие связи между Грузией и Государством Израиль.



Шалва Папуашвили отметил, что сотрудничество активно не только между парламентами, но и между регионами и городами.



Председатель группы дружбы Дэвид Битан выразил особую благодарность Грузии за планирование и проведение церемонии Дня памяти жертв Холокоста. По его словам, проведение этой церемонии значительно укрепляет парламентские связи.



Стороны также обсудили войну России в Украине и текущие события в регионе.



Председатель грузинского парламента поздравил израильскую сторону с успешным проведением парламентских выборов и выразил готовность активизировать парламентское сотрудничество», — отмечается в информации пресс-службы парламента Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





