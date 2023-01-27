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Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией Кнессета Израиля


27.01.2023   14:11


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией, действующей в Кнессете Израиля.

Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, стороны обсудили исторически крепкие связи между Грузией и Государством Израиль.

Шалва Папуашвили отметил, что сотрудничество активно не только между парламентами, но и между регионами и городами.

Председатель группы дружбы Дэвид Битан выразил особую благодарность Грузии за планирование и проведение церемонии Дня памяти жертв Холокоста. По его словам, проведение этой церемонии значительно укрепляет парламентские связи.

Стороны также обсудили войну России в Украине и текущие события в регионе.

Председатель грузинского парламента поздравил израильскую сторону с успешным проведением парламентских выборов и выразил готовность активизировать парламентское сотрудничество», — отмечается в информации пресс-службы парламента Грузии.


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