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Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией Кнессета Израиля
27.01.2023 14:11
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией, действующей в Кнессете Израиля.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, стороны обсудили исторически крепкие связи между Грузией и Государством Израиль.
Шалва Папуашвили отметил, что сотрудничество активно не только между парламентами, но и между регионами и городами.
Председатель группы дружбы Дэвид Битан выразил особую благодарность Грузии за планирование и проведение церемонии Дня памяти жертв Холокоста. По его словам, проведение этой церемонии значительно укрепляет парламентские связи.
Стороны также обсудили войну России в Украине и текущие события в регионе.
Председатель грузинского парламента поздравил израильскую сторону с успешным проведением парламентских выборов и выразил готовность активизировать парламентское сотрудничество», — отмечается в информации пресс-службы парламента Грузии.
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