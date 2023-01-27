

Саакашвили сидит в инвалидной коляске и не может сделать и двух шагов - мать экс-президента

27.01.2023 15:36





По заявлению матери третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, заключение Национального бюро им. Левана Самхараули о том, что заключение центра «Эмпатия» не является надежным, «очень неубедительно».



Как заявила Аласания журналистам в клинике «Вивамед», Михаил Саакашвили передвигает в инвалидной коляске, и его состояние сильно изменилось с тех пор, как он поступил в клинику.



«Для меня заключение экспертизы Самхараули не так уж убедительно. Их мнение нуждается в большом количестве аргументов. То, что мы в течение многих месяцев слышали от других врачей и экспертов, обосновывалось. Мы знали имен и фамилии их всех. Мы помним, сколько было создано консилиумов, в которых принимали участие профессионалы высокого уровня. Кроме зарубежных специалистов, были специалисты очень высокого уровня и из Грузии, и они сошлись на тех диагнозах, которые мы сегодня имеем.



Кроме того, мы помним, каким Михаил Саакашвили поступил в это заведение. Он стоял на ногах и был нормальным человеком. Сейчас он сидит в инвалидной коляске, даже двух шагов сделать не может, а мне говорят, что он пациент средней степени тяжести?», - заявила Гиули Аласания.



По его словам, он доверяет профессионалам, подписавшимся под заключением, подготовленным «Эмпатией».



«Под этим заключением подписались многие профессионалы, и я очень доверяю этим врачам», — заявила Гиули Аласания.



Для справки, по заявлению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, диагнозы центра «Эмпатия» в связи со здоровьем Михаила Саакашвили не являются надежными и достоверными.



По пояснению министра юстиции, Бюро экспертизы Самхараули изучило непосредственно заключение, подготовленное центром «Эмпатия», и на этом основании приняло соответствующее решение.





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