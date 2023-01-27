

Исследование IDFI о занятости членов семей судей в публичном секторе

27.01.2023 15:53





Неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFI) 23 января опубликовала доклад о занятости членов семей судей в публичном секторе. Документ основан на имущественных декларациях 28 судей Верховного суда, 84 судей Апелляционного суда и 209 судей Городского суда.



Основная информация



Согласно докладу, члены семей почти 1/3 (90) работающих судей Грузии (321) трудоустроены на публичной службе. Некоторые члены семей 51 судьи работают непосредственно в судебной системе.



Кроме того, в 60 из 90 случаев член семьи был принят на работу, повышен в должности или сменил должность после назначения судьи-члена его семьи на действующую должность. В 2021 году члены семей судей получили более 3 млн лари в виде вознаграждения.



Например, в декларации 60 из 209 судей первой инстанции указано, что члены их семей (54 супругов, 6 детей, 2 сестры) работают в публичном секторе, а 33 из них работают в судах различных инстанций. Также в судебной системе работают дети 13 из 84 судей апелляционных судов Тбилиси (70) и Кутаиси (14).



Что касается Верховного суда, на основании деклараций 28 судей организация пишет, что супруги 8 из них и ребенок одного из них заняты в публичном секторе, а 6 — непосредственно в судебной системе.



Члены семей судей на госслужбе



«Институт развития свободы информации» (IDFI) приводит случай члена Высшего совета юстиции Георгия Гогинашвили как один из примеров подозрительных случаев, когда факт продвижения по службе или ротации супруга фиксируется в течение короткого периода времени после заключения судьей брака, когда после того, как судья заключил брак, его супруга переместилась с должности специалиста Тбилисского Апелляционного суда в Высший совет юстиции.



В качестве еще одного похожего дела в докладе приводится пример Давида Ахалбедашвили, супруга которого после перевода Гогинашвили в 2019 году из Мцхетского районного суда в Тбилисский Апелляционный суд была трудоустроена специалистом в том же суде.



«Дополнительные подозрения вызывают случаи, когда член семьи судьи трудоустраивается в суде, несмотря на наглядное отсутствие юридического опыта», — говорится в документе. Чтобы проиллюстрировать указанное, в докладе акцентируется внимание найму жены Ираклия Бондаренко, исполняющего обязанности председателя Кутаисского Апелляционного суда, в качестве консультанта в Тбилисском городском суде в 2020 году, и отмечается, что в предыдущих декларациях Бондаренко у его супруги с 2012 года не фиксируется другая оплачиваемая работа.



«Аналогично супруг судьи Лауры Микава трудоустроен консультантом в Кутаисском Апелляционном суде, который до начала работы на этой должности в 2022 году был патрульным инспектором Департамента полиции региона Самегрело-Земо Сванети».



Заключение



«Институт развития свободы информации» подчеркивает, что не все случаи, приведенные в исследовании, следует считать непотизмом, однако подчеркивает, что, учитывая, что по действующим стандартам, другие члены семьи должностных лиц, кроме супруги(а), несовершеннолетнего ребенка и лица, проживающего с ним постоянно, не включаются в декларацию, изучить и представить весь масштаб проблемы невозможно.



Таким образом, в целях повышения уровня прозрачности и снижения рисков непотизма, фаворитизма и коррупции организация указывает на необходимость совершенствования существующих механизмов и введения дополнительных стандартов.



«Реформа в этом направлении является особенно приоритетной, принимая во внимание рекомендации, зафиксированные в отчетной карточке Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в Евросоюз», — говорится в документе.



Комментарий Левана Мурусидзе



На исследование отреагировал член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, которого часть неправительственного сектора считает членом т.н. «судебного клана». Мурусидзе заявил, что реальная проблема суда — это «необузданная ругань, мат и дискредитация», которыми пытаются «испачкать в грязи» судебную систему и вызвать у общества «отвращение» к судьям.



По его словам, неправительственный сектор делает это для того, чтобы создать у граждан ощущение, что «здесь (в судебной системе) ужасная коррупция, ужасный непотизм и ужасная некомпетентность». «Это есть зло, что делает неправительственный сектор», — отметил он.



«Я бы посоветовал вам, когда вы боретесь с Леваном Мурусидзе, не пытаться разрушить и уничтожить все, что вокруг меня, потому что это неправильно», — обратился он к неправительственным организациям и добавил, что с помощью телевизионного буллинга они не смогут причинить ему вреда.



Источник: Civil Georgia

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