

Леван Хабеишвили представил 12-пунктный план по усилению «Национального движения»

27.01.2023 16:54





Кандидат на пост председателя «Национального движения» Леван Хабеишвили представил 12-пунктный план по усиления партии.



Как отметил Хабеишвили, осуществление плана - «От «Национального движения» до «Национального движения» начнется с 30 января, на следующий же день после победы.



«Первым шагом, который мы предпримем, будет создание штаба по освобождению Михаила Саакашвили, а также будет создан комитет по освобождению политзаключенных.



2. В результате реорганизации в партии будет осуществлена реструктуризация центрального секретариата партии. Я бы хотел вновь предложить на эту должность кандидатуру Петре Цискаришвили.



3. Будет обновлена ​​и укреплена тбилисская городская организация. Это произойдет впервые же 100 дней.



4. Молодежная организация в «Национальном движении» будет обновлена, и мы собираемся открыть и политическую школу.



5. Нашей целью будет поддержание региональной инфраструктуры и формирование сильных региональных организаций.



6. Целью является создание Конгресса членов местного самоуправления, укомплектованного членами муниципальных собраний (сакребуло) от ЕНД, и эта организация должна стать постоянно действующей. Здесь двери будут открыты для оппозиционных партий, которые хотят участвовать в развитии региона.



7. В марте состоятся выборы в политсовет, и важно, чтобы политсовет был гибким.



8. Женская организация в «Национальном движении» должна быть усилена.



9. Обеспечиваем учет эмигрантов, поддерживающих «Национальное движение». Эти люди также должны иметь представителя в политсовете, а при составлении парламентского списка у них должна быть возможность быть представленными в нем.



10. Будет создан совещательный совет. Будут приглашены специалисты, эксперты, общественные организации, с привлеч которых партия разработает программные документы.



11. Бюджет станет прозрачным и распоряжение бюджетом будет проектным. Съезд ЕНД будет созван в первые 100 дней», - заявил Хабеишвили.



Вместе с тем, как отметил Хабеишвили, «никто не собирается никого разделять и изгонять.



«До победы «Национального движения» осталось всего два дня, всего лишь два дня… Сразу после победы протяну всем руку сотрудничества. У нас есть важное дело и это дело – нанесение поражения российскому олигарху, освобождение президента Саакашвили, Ники Гварамия и наших политзаключенных. Соответственно, всем нужно хорошо понимать, что бороться с российским олигархом нам придется вместе», - заявил Хабеишвили.





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