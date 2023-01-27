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Папуашвили: Главное в резолюции Совета Европы то, что все видят прогресс, в отличие от части нашей оппозиции
27.01.2023 16:58
«Главное в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы то, что все видят прогресс, в отличие от части нашей оппозиции», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, вопросы, связанные с 12 пунктами Еврокомиссии, которые зависели от парламентского большинства, выполнены.
«В прошлом году, когда закончилась осенняя сессия, у нас было краткое подытоживание деятельности, проведенной по 12 пунктам, и основные вопросы, которые зависели от парламентского большинства, по крайней мере минимально выполнены.
Есть вопросы, которые не зависели от нас, выборы нескольких позиций, требующих квалифицированного большинства, и два законопроекта, по которым мы все еще ждем мнения Венецианской комиссии. Однако, в резолюции Совета Европы важно то, что с одной стороны, все видят прогресс, к сожалению, в отличие от части нашей оппозиции, и что этот прогресс есть, а многие рекомендации уже выполнены. Но, в то же время, важно участие всех сторон, особенно в тех вопросах, касающихся принятия такого решения, которое парламентское большинство не может принять в одиночку. Например, избрание Народного защитника или членов (не судей) Высшего совета юстиции», — сказал Папуашвили.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся Грузии, где говорится о 12 рекомендациях Еврокомиссии, выполнение которых необходимого для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, к чему стремится Грузия.
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