

МИД Грузии «решительно осудил» нападение на посольство Азербайджана в Иране

27.01.2023 17:13





Министерство внутренних дел Грузии «решительно осудило» вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Соответствующее сообщение появилось в Twitter МИДа.



«Любой акт насилия в отношении дипломатического представительства совершенно неприемлем. Приносим соболезнования семье жертвы трагедии».



Напомним, в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране погиб начальник охраны диппредставительства. Еще двое охранников получили ранения. Нападавший использовал автомат Калашникова. Он задержан.



По предварительным данным, публикуемым азербайджанскими СМИ, мужчина проник в посольство с двумя малолетними детьми. На допросе он заявил, что напал из-за личных и семейных проблем. Как передает портал Fardanews, в апреле этого года его жена – гражданка Азербайджана, якобы поехала в посольство и не вернулась домой.



«Во время моих неоднократных визитов в посольство я не получил от них ответа и подумал, что моя жена находится в посольстве Азербайджана в Тегеране и не хочет со мной встречаться. Этим утром я решил пойти в посольство с автоматом Калашникова», — передают СМИ слова задержанного.





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