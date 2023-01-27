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Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу
27.01.2023 18:21
Правительство Грузии завершило процедуры по соглашению об упрощении пересечения границы с Арменией, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Соглашение, согласно которому граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу без паспорта - по электронным удостоверениям личности, подписали главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян 12 января 2023 года.
Согласно постановлению, правительство утвердило подписанное соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между республиками Грузии и Армении".
Также постановлением министерству иностранных дел поручено сообщить о заключении соглашения президенту и парламенту Грузии, а также сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения.
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт.
Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.
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