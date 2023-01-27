

Зурабишвили: В 21 веке люди все еще недостаточно защищены в неприкосновенности своих фундаментальных прав

27.01.2023 19:32





«Сегодняшний день очередное предупреждение всему человечеству никогда не допускать возрождения антигуманного мышления, которое может привести к катастрофическим последствиям, подобным Холокосту», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отмечает президент, в 21 веке люди еще недостаточно защищены от неприкосновенности своих фундаментальных прав.



«В Международный день памяти жертв Холокоста мы вспоминаем миллионы невинных жертв, ставших жертвами идеологического вырождения людей. Сегодня у нас обновились чувства боли и стыда, которые испытало человечество после разоблачения преступлений Холокоста.



Несмотря на зверства Холокоста, в 21 веке, из-за войн и идеологических разногласий, к сожалению, человек как высшая ценность еще недостаточно защищен в неприкосновенности его фундаментальных прав.



Сегодняшний день очередное предупреждение всему человечеству никогда не допускать возрождения антигуманного мышления, которое может привести к катастрофическим последствиям, подобным Холокосту», — отметила Зурабишвили.







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