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Начались выборы председателя партии в «Национальное движение»


28.01.2023   10:58


В Грузии проходят выборы председателя самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение».

В выборах зарегистрированы четыре кандидата: Ника Мелиа, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.

Голосование проходит в электронном виде. На внутрипартийных выборах «Национального движения» зарегистрировалось 49 756 человек.

Голосование продлится два дня.

Результаты выборов должны быть объявлены 30 января.


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