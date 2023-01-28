

Начались выборы председателя партии в «Национальное движение»

28.01.2023 10:58





В Грузии проходят выборы председателя самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение».



В выборах зарегистрированы четыре кандидата: Ника Мелиа, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.



Голосование проходит в электронном виде. На внутрипартийных выборах «Национального движения» зарегистрировалось 49 756 человек.



Голосование продлится два дня.



Результаты выборов должны быть объявлены 30 января.







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