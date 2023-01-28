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Начались выборы председателя партии в «Национальное движение»
28.01.2023 10:58
В Грузии проходят выборы председателя самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение».
В выборах зарегистрированы четыре кандидата: Ника Мелиа, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.
Голосование проходит в электронном виде. На внутрипартийных выборах «Национального движения» зарегистрировалось 49 756 человек.
Голосование продлится два дня.
Результаты выборов должны быть объявлены 30 января.
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