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Служба защиты персональных данных изучает вопрос обнародования записей пребывания Саакашвили в клинике
28.01.2023 16:31
По заявлению главы Службы защиты персональных данных Лелы Джанашвили, ведется изучение по вопросу обнародования Пенитенциарной службой видео находящегося в клинике «Вивамед» Михаила Саакашвили.
Джанашвили не говорит о деталях дела и заявляет, что решение службы по этому вопросу станет известно к апрелю.
«Не могу заранее зафиксировать правовую позицию по этому вопросу, поскольку по данному делу ведется изучение. Скоро служба сообщит мне решение в связи с данным вопросом. Начато дознание, ведется изучение. Изучение осуществляет департамент надзора за правоохранительными органами. До апреля оно завершится», - сказала Лела Джанашвили.
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