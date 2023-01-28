

Служба защиты персональных данных изучает вопрос обнародования записей пребывания Саакашвили в клинике

28.01.2023 16:31





По заявлению главы Службы защиты персональных данных Лелы Джанашвили, ведется изучение по вопросу обнародования Пенитенциарной службой видео находящегося в клинике «Вивамед» Михаила Саакашвили.



Джанашвили не говорит о деталях дела и заявляет, что решение службы по этому вопросу станет известно к апрелю.



«Не могу заранее зафиксировать правовую позицию по этому вопросу, поскольку по данному делу ведется изучение. Скоро служба сообщит мне решение в связи с данным вопросом. Начато дознание, ведется изучение. Изучение осуществляет департамент надзора за правоохранительными органами. До апреля оно завершится», - сказала Лела Джанашвили.





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