

Коба Накопия: К выборам председателя «Национального движения» допущено 49 638 человек

28.01.2023 16:32





Если выборы в нашей стране пройдут так прозрачно, так организованно и по такой системе, я буду первым, кто не подвергнет сомнению результаты, - призываю признать результаты выборов и поприветствовать победившего кандидата, - заявил один из лидеров «Национального движения» Коба Накопия, оценив процесс избрания председателя партии.



По его словам, на данный момент в выборах приняли участие 9363 человека.



«По итогам итоговой оценки избирательной комиссии к выборам было допущено 49 638 человек, то есть из первоначального списка исключено 118 человек. Группе по фильтрации пришлось работать в очень сжатые сроки, и я не исключаю, что отдельные случаи могли проскочить. Все люди идентифицированы. Были также люди, представляющие другие политические партии, и некоторые члены парламента. Не вышло, к сожалению для них. Процесс идет хорошо, активность очень высокая, на данный момент уже приняли участие 9363 человека. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что тайна людей, участвующих в этих выборах, полностью обеспечена. Никто никогда не узнает, кто участвовал в этих выборах и кто за кого голосовал. Это исключено.



…Если выборы в нашей стране пройдут так прозрачно, так организованно и по такой системе, я буду первым, кто не будет сомневаться в результатах, выйду и поприветствую. Вы видите, как упорядоченно и хорошо идет избирательный процесс, и я уверен, что он и закончится также. После завершения выборов, я уверен, вопросов не будет, тем более, что у каждого кандидата будет возможность провести аудит и убедиться, что вмешательство и манипуляции места не имели и не могли иметь, поэтому призываю их признать итоги выборов и поприветствовать кандидата-победителя», — сказала Накопия.





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