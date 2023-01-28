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Участие в выборах председателя ЕНД на данный момент приняли участие более 16 000 избирателей - Бежашвили
28.01.2023 17:26
По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Левана Бежашвили, по предварительным статистическим данным, на выборах, предположительно, в первом же туре победит Леван Хабеишвили.
По его словам, на данный момент в голосовании приняли участие более 16 тысяч избирателей.
«Процедура голосования идет активно. Примерно к 2 часам уже проголосовали 1/3 избирателей, это говорит о том, что партийный актив хочет перемен в партии, поэтому эта активность обусловлена этим. По нашим предварительным статистическим данным, победитель, предположительно, выявится в первом же туре. На основании наших аналитических материалов, мы уверены, что Леван Хабеишвили победит в первом же туре, однако это только лишь прогноз, окончательное решение должны принять наши избиратели, поэтому призываем всех избирателей, которые хотят изменений в партии, активно поддержать кандидатуру Левана Хабеишвили», - сказал Бежашвили.
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