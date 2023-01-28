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Олаф Шольц: Россия не должна иметь возможности расширять свои границы силой
28.01.2023 18:07
Германия помогает Киеву, чтобы война не подобралась к ее границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении, в котором подробно рассказал о политическом курсе Германии в отношении России и продолжающейся войны в Украине.
Как отмечает Олаф Шольц, учитывается не только необходимость поддержки Украины, но и вопрос безопасности Германии.
«Наша цель ясна — Россия не должна иметь возможности расширять свои границы силой», — сказал Шольц.
По его словам, немцы хотят мира в Европе, чтобы война не приблизилась к ним.
Как пояснил канцлер ФРГ, внешнеполитический курс Германии состоит из трех принципов — гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины; предотвращение эскалации конфликта и его перерастания в войну между Россией и НАТО; тесная координация с союзниками и партнерами во главе с США во всех действиях.
Как отмечает канцлер, с начала войны в Украине власти Германии принимают взвешенные решения, которые всегда согласовываются на международном уровне.
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