

Олаф Шольц: Россия не должна иметь возможности расширять свои границы силой

28.01.2023 18:07





Германия помогает Киеву, чтобы война не подобралась к ее границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении, в котором подробно рассказал о политическом курсе Германии в отношении России и продолжающейся войны в Украине.



Как отмечает Олаф Шольц, учитывается не только необходимость поддержки Украины, но и вопрос безопасности Германии.



«Наша цель ясна — Россия не должна иметь возможности расширять свои границы силой», — сказал Шольц.



По его словам, немцы хотят мира в Европе, чтобы война не приблизилась к ним.



Как пояснил канцлер ФРГ, внешнеполитический курс Германии состоит из трех принципов — гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины; предотвращение эскалации конфликта и его перерастания в войну между Россией и НАТО; тесная координация с союзниками и партнерами во главе с США во всех действиях.



Как отмечает канцлер, с начала войны в Украине власти Германии принимают взвешенные решения, которые всегда согласовываются на международном уровне.







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