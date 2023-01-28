

Гарибашвили провел рабочее совещание с министром экономики и его заместителями

28.01.2023 18:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел рабочее совещание с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и его заместителями.



На встрече, в том числе обсудили проект глубоководного порта Анаклия, являющийся одним из приоритетов правительства Грузии, который государство построит вместе с частными инвесторами. Отмечалось, что государству будет принадлежать 51% консорциума, а на 49% будет объявлен международный тендер. Документ о выражении интереса по проекту уже готов и ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами. Согласно плану, первая фаза порта Анаклия должна достичь пропускной способности 7,8 млн тонн в год.



На рабочем совещании также рассмотрели ход работ по реализации первого этапа исторического проекта Черноморского подводного электрокабеля, который соединит регион Южного Кавказа и Юго-Восточную Европу. Отмечалось, что технико-экономический анализ и геологическое изучение проекта, финансирование которого будет осуществлять Всемирный банк, завершится в 2023 году. Протяженность подводного кабеля составляет около 1195 км. Кабель также будет оснащен цифровой связью, которая обеспечит высококачественную телекоммуникацию между Румынией и Грузией. Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы и Кавказского региона, развитию сектора возобновляемой энергетики и увеличению транзитных возможностей.



На встрече также обсуждались крупные энергетические проекты. Отмечалось, что в 2023 году будут введены в эксплуатацию электростанции общей мощностью в 105 мегаватт, что является самым высоким показателем за последние годы. Среднегодовая мощность указанных электростанций составит 473 мегаватт-час, а общий объем инвестиций – 140,7 млн ​​долларов. В 2023 году также планируется объявить аукцион на мощность в 700 мегаватт.





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