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Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на президентских выборах в Чехии
29.01.2023 11:36
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на выборах президента Чехии.
«Генерал Павел, поздравляю вас с избранием на пост президента Чешской Республики. Желаю вам успехов и рассчитываю на сотрудничество с вами в деле углубления грузино-чешских отношений, которые основаны на наших общеевропейских ценностях», — отмечает Зурабишвили на своей странице в Twitter.
В Чехии избран новый президент. По итогам второго тура выборов победил бывший генерал Петр Павел, набравший 57,6% голосов.
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