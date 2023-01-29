

Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на президентских выборах в Чехии

29.01.2023 11:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Петра Павла с победой на выборах президента Чехии.



«Генерал Павел, поздравляю вас с избранием на пост президента Чешской Республики. Желаю вам успехов и рассчитываю на сотрудничество с вами в деле углубления грузино-чешских отношений, которые основаны на наших общеевропейских ценностях», — отмечает Зурабишвили на своей странице в Twitter.



В Чехии избран новый президент. По итогам второго тура выборов победил бывший генерал Петр Павел, набравший 57,6% голосов.







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