

Мать Саакашвили: Мы просим отсрочить наказание, будучи свободным, он решит, куда ему ехать на лечение

29.01.2023 14:14





Мы просим отсрочить наказание, когда человек будет свободен, он сам примет решение, куда ехать, а может и здесь остается? Может и здесь собирается продолжать лечение, - заявила мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания перед тем, как проведать Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».



Гиули Аласания еще раз поясняет, что Михаил Саакашвили не может есть, потому что он отравлен.



«Мы просим не о переводе его за границу, а об отсрочке наказания. Когда человек будет свободен, он сам примет решение, куда ехать, а может и здесь остается? Может и здесь собирается продолжать лечение? Я этого не знаю.



Он не может есть, потому что отравлен. Это ведь известно», - отметила Аласания.





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