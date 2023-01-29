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Мать Саакашвили: Мы просим отсрочить наказание, будучи свободным, он решит, куда ему ехать на лечение
29.01.2023 14:14
Мы просим отсрочить наказание, когда человек будет свободен, он сам примет решение, куда ехать, а может и здесь остается? Может и здесь собирается продолжать лечение, - заявила мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания перед тем, как проведать Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».
Гиули Аласания еще раз поясняет, что Михаил Саакашвили не может есть, потому что он отравлен.
«Мы просим не о переводе его за границу, а об отсрочке наказания. Когда человек будет свободен, он сам примет решение, куда ехать, а может и здесь остается? Может и здесь собирается продолжать лечение? Я этого не знаю.
Он не может есть, потому что отравлен. Это ведь известно», - отметила Аласания.
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