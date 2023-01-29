

Шашкин: На выборах в председатели ЕНД уверенно побеждает Хабеишвили

29.01.2023 14:40





По словам члена «Национального движения» Дмитрия Шашкина, к этому времени уже более 35 тысяч человек выразили свою позицию и приняли участие в выборах председателя партии, что составляет более 70 процентов от зарегистрированных участников голосования. Активность очень высокая, что говорит о том, что члены партии хотят перемен, хотят, чтобы партия перешла к движению и стала активной, заверил он.



По информации Шашкина, в выборах уверенно побеждает кандидат Леван Хабеишвили.



«Это основано на данных исследований из районных организаций партии. Я уверен, что в первом же туре у «Национального движения» появится новый председатель. Председатель, который в первую очередь позаботится о том, чтобы вывезти Михаила Саакашвили на лечение за границу…



Те, кто хочет перемен, кто хочет, чтобы президента Саакашвили перевели за границу, естественно, выберут Левана Хабеишвили», — сказал Шашкин.







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