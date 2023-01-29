Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шашкин: На выборах в председатели ЕНД уверенно побеждает Хабеишвили


29.01.2023   14:40


По словам члена «Национального движения» Дмитрия Шашкина, к этому времени уже более 35 тысяч человек выразили свою позицию и приняли участие в выборах председателя партии, что составляет более 70 процентов от зарегистрированных участников голосования. Активность очень высокая, что говорит о том, что члены партии хотят перемен, хотят, чтобы партия перешла к движению и стала активной, заверил он.

По информации Шашкина, в выборах уверенно побеждает кандидат Леван Хабеишвили.

«Это основано на данных исследований из районных организаций партии. Я уверен, что в первом же туре у «Национального движения» появится новый председатель. Председатель, который в первую очередь позаботится о том, чтобы вывезти Михаила Саакашвили на лечение за границу…

Те, кто хочет перемен, кто хочет, чтобы президента Саакашвили перевели за границу, естественно, выберут Левана Хабеишвили», — сказал Шашкин.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна